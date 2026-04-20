Líderes progresistas se conjuran en Barcelona para «proteger» la democracia

afp_tickers

4 minutos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a proteger la democracia ante «los ataques al sistema multilateral» en una reunión en Barcelona de líderes internacionales de izquierda junto a los mandatarios de Brasil, Colombia o México.

«El contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada», afirmó Sánchez durante el discurso inaugural de la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

«Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza», lamentó.

El gobernante socialista español congregó en Barcelona a dirigentes internacionales como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el sudafricano Cyril Ramaphosa o el colombiano Gustavo Petro.

Aunque varios de ellos mantuvieron evidentes discrepancias públicas con las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, insistieron en señalar que el encuentro no quería ser una cumbre anti-Trump.

«Es una cumbre por una alternativa en el mundo (…), no contra», defendió el presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Se trata de una especie de faro que, en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte», indicó.

– Deshielo México-España –

La cumbre es la cuarta edición de este foro impulsado en 2024 por Brasil y España. En esta ocasión coincidió con una congregación de líderes y simpatizantes de la ultraderecha europea en Milán.

El jefe del gobierno español aseguró que los asistentes en Barcelona están dispuestos a «hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático».

Pero «no basta con resistir, tenemos que proponer», agregó Sánchez, quien opinó que había llegado el momento de que la ONU «sea renovada, reformada» y «dirigida por una mujer».

La reunión también permitió escenificar el deshielo en las relaciones entre España y México, cuya presidenta viajó por primera vez a Europa desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

Su presencia supuso un importante paso en la mejora de las relaciones bilaterales, tensadas por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América.

Tras los pasados roces diplomáticos, ambos gobiernos encadenaron gestos de distensión, y el rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la conquista.

«No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria», aseguró Sheinbaum antes de la reunión.

La dirigente mexicana también propuso que el foro adoptara «una declaración en contra de la intervención militar en Cuba», con la que ha amenazado Donald Trump.

-» No a la guerra» –

El encuentro se celebró en paralelo con el Global Progressive Mobilisation (GPM), una reunión de fuerzas y movimientos de izquierda que concluía el sábado en Barcelona.

La clausura del acto -donde participó el gobernador de Minnesota Tim Walz y se proyectaron videos del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani- corrió a cargo de Sánchez y Lula, quien volvió a pedir reformas dentro de Naciones Unidas.

«Hay que restituir la credibilidad de la ONU, que fue corroída por la irresponsabilidad de los miembros permanentes», aseguró el mandatario brasileño.

Entre aplausos de los militantes que llenaban la sala, Lula pidió a estos países con representación permanente en el Consejo de Seguridad que «cumplan con sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo».

En su discurso final, Sánchez volvió a entonar el «no a la guerra», que lleva reiterando desde el inicio del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta postura despertó los reproches de Trump, pero afianzó al líder español como una de sus voces más críticas en Europa.

En las últimas horas, el presidente estadounidense volvió a criticar a España, a la que reprochó nuevamente su negativa a aumentar su gasto en defensa y calificó sus cifras económicas de «horrendas».

rs-al/mdm/dbh