Líderes religiosos se unen en Ginebra para pedir paz en un clima de crecientes tensiones

3 minutos

Ginebra, 28 ene (EFE).- En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas a nivel global, líderes de las religiones católica, ortodoxa, protestante, musulmana, judía y budista se dieron cita este miércoles en Ginebra para hacer un llamamiento común por la paz, en un acto celebrado en una iglesia próxima a la sede europea de la ONU.

El acto, convocado por la Misión de la Santa Sede en Ginebra, reunió entre otros al cardenal Pierbattista Pizzaballa (Patriarca Latino de Jerusalén), al principal representante en Suiza de la Iglesia Ortodoxa, Maxime Photos, y a la presidenta de la Iglesia Protestante de Ginebra, Chantal Eberlé.

«En un mundo marcado por conflictos, creciente fragmentación, y la peligrosa idea de que la guerra es una herramienta inevitable para hacer política, los recientes llamamientos del Papa León XIV por la paz reclaman que todos, sin excepción, continuemos la lucha por la paz, aunque parezca frágil, lejana o poco realista», señaló el cardenal Pizzaballa en el inicio del acto interreligioso.

Fuera del ámbito cristiano, también participaron el rabino François Garaï, el subdirector de la Fundación Cultural Islámica de Ginebra, Mohamed Levrak, y el monje budista Tawalama Dhammika.

«Buda nos enseño que la paz no es algo que imponemos en el mundo, sino algo que sacamos de nosotros mismos. Antes de que podamos desarmar a las naciones, debemos desarmar la mente», señaló el líder budista.

Al acto, celebrado en la Iglesia de San Nicolás de Flue (desacralizada para la ocasión), acudieron representantes de 60 misiones diplomáticas en Ginebra, la directora ejecutiva de la sede europea de la ONU, Tatiana Valovaya, y altos responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

«Vivimos en un contexto de odio que alimenta las divisiones, y a veces los credos se utilizan o manipulan para fomentar esa división, por lo que estos encuentros demuestran que las religiones y sus líderes quieren cooperar para adoptar un actitud diferente ante los actuales problemas sociales y políticos», señaló Pizzaballa a EFE.

El arzobispo Ettore Balestrero, observador permanente del Vaticano ante la ONU y organizador del acto, agregó que con este tipo de actividades interreligiosas se busca recordar que «la dimensión espiritual es esencial si queremos trabajar para la paz».

Con este acto, la misión vaticana en Ginebra responde al llamamiento lanzado por el papa León XIV a principios de año, con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, en un mensaje que llevó por título «la paz sea contigo: hacia una paz desarmada y desarmante». EFE

