Líderes UE urgen a Israel a cumplir con los acuerdos y el derecho internacional en Gaza

3 minutos

Bruselas, 19 mar (EFE).- Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) urgieron este jueves a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional en Gaza, así como a retirar sus fuerzas armadas del territorio palestino según establece el plan de paz.

En unas conclusiones aprobadas por los Estados miembros de la UE durante una cumbre en Bruselas, los Veintisiete exigieron «el desarme definitivo de Hamás y de otros grupos armados no estatales» así como «la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) de carácter temporal, tal y como se establece en el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza».

A continuación, los líderes pidieron a Israel que «reabra los pasos fronterizos de Gaza y a que cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario», y también revocar la ley de registro de ONG por la que se ha vetado a 37 organizaciones internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada.

En ese sentido, lamentaron «la catastrófica situación humanitaria que persiste en Gaza» e instaron a Israel a permitir «el acceso inmediato y sin obstáculos» de ayuda humanitaria en la franja «a gran escala», también a través del corredor marítimo de Chipre.

La UE se comprometió además a colaborar en la reconstrucción de Gaza y a seguir apoyando a la Autoridad Palestina, «en particular en su programa de reformas, para que pueda recuperar de forma segura y eficaz el control de Gaza».

Asimismo, pidieron al Gobierno de Benjamín Netanyahu que libere «urgentemente» los ingresos aduaneros palestinos retenidos y que amplíe los servicios de corresponsalía bancaria entre los bancos israelíes y palestinos, «ambos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la Autoridad Palestina y la prestación de servicios esenciales a la población».

Por último, los mandatarios europeos condenaron «enérgicamente las medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia en Cisjordania, incluida Jerusalén Este» que, recordaron, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegales en 2024, y pidieron que el Gobierno israelí «revoque estas decisiones (…) y proteja a la población palestina de los territorios ocupados».

De este modo, también condenaron «la violencia continuada y creciente de los colonos contra la población civil palestina, incluida la violencia contra las comunidades cristianas».

En cuanto al Líbano, que también ha sido escenario de bombardeos israelís que han matado ya a más de mil personas, los Veintisiete se han limitado a manifestar «su profunda preocupación por el recrudecimiento de las hostilidades» y a hacer un llamamiento «a la distensión, a la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles».

La UE, han asegurado, «seguirá apoyando al Líbano, a sus autoridades y a su población, y recurrirá a sus reservas de emergencia para ayudar a la población civil afectada». También sigue «respaldando la soberanía y la integridad territorial del Estado libanés, así como sus esfuerzos de consolidación estatal».

Los líderes sí han condenado «la decisión de Hizbulá de atacar a Israel en apoyo de Irán y le insta a que cese de inmediato», a su vez que acogieron «con satisfacción la decisión de las autoridades libanesas de prohibir las actividades militares de Hizbulá». EFE

par/ahg/nvm