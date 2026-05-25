López Aliaga induce a votar por Fujimori al decir «no al voto blanco, nulo y al comunisno»

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Lima, 25 may (EFE).- El líder ultraderechista peruano Rafael López Aliaga, que sigue sosteniendo sin pruebas concretas que en la primera vuelta de las elecciones hubo un supuesto fraude en su contra, indujo este martes a votar en la segunda vuelta por la candidata derechista Keiko Fujimori, al pedir a sus seguidores que le digan «no al voto en blanco, no al voto nulo y no al comunismo y la izquierda radical».

En un pronunciamiento en el local de su partido Renovación Popular, López Aliaga no animó de manera explícita a votar por Fujimori, pero exhortó a sus seguidores y al resto de peruanos a que no voten de ninguna otra manera, en un país donde el voto es obligatorio.

«Hay un riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical. En esa foto no somos tibios. Somos muy claros (…) No al voto en blanco, y no al voto viciado», dijo el exalcalde de Lima al apoyar a Fujimori.

El excandidato reiteró este martes que les robaron las elecciones, a las que consideró ilegales e ilegítimas, donde se quedaron fuera de la segunda vuelta por unos 21.000 votos detrás del izquierdista Roberto Sánchez».

López Aliaga denuncia desde el mismo día de las elecciones que hubo un fraude para supuestamente perjudicarlo, una narrativa que se vio alimentada por los fallos logísticos en centros de votación de Lima.

«Nos mantenemos firmes en demostrar por la vía legal, penal y constitucional que aquí ha habido un fraude de terror, lo que han hecho ha sido de terror, desde impedir el voto de peruanos en el exterior y en diferentes ciudades del país, a tener un software no auditado», dijo el candidato de Renovación Popular en una rueda de prensa.

Lamentó que en la segunda vuelta, que se celebrará el 7 de junio, se vaya a utilizar el mismo software de la primera, que según sus palabras, infló 250.000 votos a favor de Sánchez.

En este sentido, sostuvo que a pesar de «la ofensiva» de bloquear el voto en zonas donde tiene apoyo, Renovación Popular ha conseguido 2 millones de votos y va a «seguir la pelea» en instancias legales e internacionales.

Aseguró que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, tiene 26 recursos presentados por su partido que incluyen 26 formas de fraude que, según declaró, suponen delitos.

También criticó que ningún partido haya protestado por el supuesto fraude y que la cobertura mediática trata de normalizar los resultados electorales que, dijo, son ilegítimos tras haberse articulado «una estrategia muy bien implementada» en su contra.

Por su parte, la congresista Norma Yarrow, que se presentaba junto a López Aliaga como primera vicepresidenta, aseguró que van a seguir «luchando sin cansancio para descubrir todo lo que pasó en estas elecciones a todas luces fraudulentas.

«Estamos convencidos de que a nosotros, como Renovación Popular, nos robaron estas elecciones y el pase a segunda vuelta (…) pero antes que todo está nuestra patria y decimos no a ese comunismo radical», dijo sobre la candidatura de Sánchez. EFE

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