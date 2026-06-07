López Aliaga invoca a «defender la democracia en Perú para no caer en manos del comunismo»

3 minutos

Lima, 7 jun (EFE).- El líder ultraderechista peruano Rafael López Aliaga, que denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, acudió este domingo a votar en la segunda vuelta con una exhortación a «defender la democracia en Perú para no caer en manos del comunismo».

López Aliaga, que se quedó fuera de la segunda vuelta por apenas 21.000 votos, reforzó así su postura con miras a la segunda vuelta de votar a favor de la candidata derechista Keiko Fujimori, en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez.

«Hay que definir. Puede que no nos guste, pero hay que elegir. Tenemos que defender la democracia en Perú para no caer en manos del comunismo», señaló el exalcalde de Lima (2023-2025), que acudió a votar acompañado de los también excandidatos presidenciales de derecha Carlos Álvarez y Carlos Espá.

El líder del partido Renovación Popular mantuvo sus acusaciones hacia los organismos electorales al considerar que no atendiendo debidamente sus denuncias de supuesto fraude, algo que las principales misiones internacionales de observación internacional como la Unión Europea (UE) y Organización de Estados Americanos (OEA) descartado que se haya dado.

«La culpa de este desanimo es de la mafia de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)», dijo López Aliaga al criticar el manejo del proceso electoral por parte de estas elecciones.

En ese sentido, cuestionó el extenso escrutinio que en Perú puede tomar horas, mientras que «en Chile, en Colombia y en cualquier parte dan (el resultado) en horas».

Por su parte, el cómico Carlos Álvarez sostuvo la necesidad de unidad en el país frente al auge de la inseguridad ciudadana al incrementarse la actividad del crimen organizado, particularmente en zonas de la capital Lima con bandas criminales que extorsionan a negocios como los autobuses del transporte público, exigiendo cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

A su vez, Espá llamó a votar «por el Perú y contra el terrorismo, la inseguridad ciudadana, la injusticia y las brechas sociales». «Perú es más grande que sus problemas y todos los peruanos tenemos que estar juntos en estas circunstancias», agregó.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La elección se disputa entre Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue condenado por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; y Sánchez, que reivindica al expresidente Castillo, quien cumple un condena de 11 años y 5 meses de prisión, y al que ha prometido liberar. EFE

fgg/cpy

(foto)(video)