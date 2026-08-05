López Aliaga queda como virtual candidato a alcalde de Lima, pese a prohibición legal

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Lima, 4 ago (EFE).- El ultraderechista Rafael López Aliaga, que dimitió el año pasado como alcalde de Lima para ser candidato presidencial en Perú, quedó este martes virtualmente a la cabeza de la lista de su partido Renovación Popular para la alcaldía de la capital peruana tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

Un día antes de que venza el plazo para la admisión de las listas de candidatos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios municipales y regionales del 4 de octubre, Rubio anunció que tomó la decisión de retirarse como candidato «por razones estrictamente personales».

De este modo, la lista de Renovación Popular seguirá en carrera con López Aliaga como virtual candidato al ser el número dos, por detrás de Rubio.

Ya existen precedentes anteriores donde los alcaldes en Perú buscan esquivar la prohibición de reelegirse de manera inmediata al presentarse para tenientes alcaldes (número dos del gobierno municipal) y después asumir nuevamente el cargo de alcalde cuando el titular dimite.

López Aliaga fue escogido alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero en 2025 dejó el cargo para optar a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar de la votación y con un escaño en el Senado, al que renunció para volver a tratar de tener el control sobre la Municipalidad de Lima, bajo la vía de ser candidato a teniente alcalde.

«Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Luis Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame», indicó el ultraderechista en redes sociales, tras las especulaciones de que Rubio habría renunciado para que él mismo sea candidato a la alcaldía.

El excandidato presidencial agregó que no tiene autorización para dar detalles del motivo de la renuncia pero agregó que Rubio intentó «dar batalla por Lima pero circunstancias muy personales le impiden continuar» y expresó su» agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía».

«El compromiso con Lima continúa. Rafael López Aliaga sigue firme, impulsando una ciudad más moderna, segura y ordenada. Los proyectos siguen adelante. ¡Seguimos en carrera!», señaló más tarde el ultraconservador en su propio perfil de X.

Así, a la espera de que las autoridades electorales lo permitan, si la lista de Renovación Popular gana las elecciones en Lima, al no haber candidato a alcalde, López Aliaga volvería a ocupar el cargo, pese a que está prohibida la reelección.

«Este señor (López Aliaga) renunció a la Municipalidad de Lima para postular a la Presidencia, pese haber prometido que no lo haría, desconoció los resultados de la primera vuelta y renunció al Senado. Ahora quiere ser alcalde de Lima cuando la ley no se lo permite», dijo la también candidata a la Alcaldía de Lima por el partido de centroizquierda Ahora Nación, Susel Paredes.EFE

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