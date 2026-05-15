López Aliaga responsabiliza a Fujimori si pierde ante Sánchez y Perú «se va al carajo»

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Lima, 14 may (EFE).- El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga responsabilizó este jueves a su rival Keiko Fujimori si pierde las elecciones presidenciales ante el izquierdista Roberto Sánchez y Perú «se va al carajo», tras lo cual amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y le dio un plazo de 48 horas para convocar a nuevas elecciones.

«La hago responsable, si usted pierde la elección, del Perú yéndose al carajo», afirmó López Aliaga refiriéndose a Fujimori durante un mitin que reunió a cientos de personas frente a la sede del JNE en el centro histórico de Lima.

Tras rechazar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya anunciado que el domingo proclamará los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril, que lo dejan fuera de la carrera presidencial, reiteró que ha sido víctima de un fraude y aseguró que lo mismo le pasará a Fujimori en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

«En la segunda vuelta van a ponerle un millón de votos más al comunista», afirmó en alusión al izquierdista Roberto Sánchez, quien ocupa el segundo lugar y ha participado en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022).

El ultraderechista afirmó que a la segunda vuelta debían acudir Fujimori y él, y que «de lejos le ganaba» a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

«El día que proclamen su lista trucha (falsa) vamos a impugnarla», dijo antes de señalar que Burneo está poniendo a su país «al límite» y «lo siguiente ya va a ser más difícil para su vida, van a lograr que el Perú se levante».

A pesar de asegurar que están «agotando la parte racional» de sus reclamos, López Aliaga anunció que él va a liderar a los parlamentarios de su partido Renovación Popular , y desde el Congreso va «a ponerle la puntería al señor Burneo».

Gritos de fraude y pedidos de golpe de Estado

López Aliaga lideró la manifestación de cientos de sus seguidores en la que se reiteró que ha sido víctima de un fraude electoral, del que no ha presentado pruebas concluyentes, y muchos de los asistentes pidieron que los militares den un golpe de Estado.

El líder del partido Renovación Popular presidió la denominada ‘Marcha en defensa de la democracia, la transparencia electoral y el respeto a la voluntad ciudadana’, que comenzó en el céntrico Campo de Marte.

Los manifestantes emprendieron su recorrido tras escuchar a varios representantes de Renovación Popular que acusaron a los «comunistas» del supuesto fraude y exigieron que los comicios generales del pasado 12 de abril sean anulados.

López Aliaga estuvo al frente de la marcha acompañado por su candidata a vicepresidenta Norma Yarrow y por el general retirado de la Policía José Baella, quienes también han sido elegidos diputados por Renovación Popular.

Sus seguidores portaron banderas y pancartas con lemas de rechazado al JNE y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a los que acusaron de querer «imponer su resultado», mientras pedían un golpe de Estado y nuevas elecciones.

El JNE anunció este jueves que el próximo domingo proclamará a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio, con lo que se oficializará que Fujimori y Sánchez disputarán la Presidencia de Perú para el período 2026-2031, tal como indican los resultados cuando se ha contado el 99,98 % de los votos. EFE

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