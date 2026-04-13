López Aliaga y Fujimori lideran con 19,44 % y 17,24 % de votos, con el 25 % del escrutinio

1 minuto

Lima, 12 abr (EFE).- El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), empresario y exalcalde de Lima, encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú cuando se han contabilizado el 25,11 % de los sufragios, un resultado influenciado por los votos de la capital y otros centros urbanos, que son los primeros en registrarse.

López Aliaga cosecha el 19,44 % de los votos válidos, seguido por la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con el 17,24 %; y el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), que es tercero con un 15,20 %, de acuerdo a la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Detrás de ellos se sitúan el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con un 8,99 %, el empresario Ricardo Belmont (Obras) 8,84 %, el centro izquierdista Alfonso Lopez Chau (Ahora Nación) 7,04 % y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) con 4,41 %. EFE

pbc/fgg/eav