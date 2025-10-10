López destaca la importancia de la concesión a España de una segunda factoría de IA

Berlín, 10 oct (EFE).- La concesión a España de una segunda factoría europea de inteligencia artificial, que se instalará en Galicia, pone al país «a la cabeza europea en capacidades tecnológicas avanzadas», destacó este viernes el ministro para la Transformación digital, Óscar López.

La Comisión Europea (CE) seleccionó hoy seis nuevas fábricas de inteligencia artificial, que contribuirán a innovar e impulsar el desarrollo de esta tecnología, con una inversión conjunta de Bruselas y los Estados miembros de 500 millones de euros.

La nueva instalación española se instalará en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), fundación participada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Xunta de Galicia, y se sumará a la existente del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

«España se pone a la cabeza europea en capacidades tecnológicas avanzadas, democratizando el acceso a la innovación en la IA, gracias al intenso trabajo que este Gobierno desarrolla para aumentar la independencia tecnológica de España y Europa», destacó López en los márgenes del Consejo informal de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) en Horsens (Dinamarca).

López mantuvo en la ciudad danesa un encuentro bilateral con la vicepresidenta ejecutiva de la CE para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkunnen, en el que se han felicitado por la selección del proyecto español, cuya puesta en marcha supondrá una inversión de 82 millones de euros, de los que el Gobierno español aportará 24 millones de euros.

También contará con el apoyo de la Xunta de Galicia, que aporta 17 millones de euros. A esto se suma la aportación de 41 millones de euros de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC Joint Undertaking),

El Ministerio para la Transformación Digital de López destacó que, con esta segunda factoría de IA, «España se sitúa a la vanguardia europea en Inteligencia Artificial» y, junto a Alemania y Polonia, «es uno de los únicos tres países que ya cuentan con dos factorías de IA en su territorio».

La nueva factoría, denominada ‘1HealthAI’, adquirirá un superordenador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental.

Además, se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de manera gratuita.

Por otro lado el Gobierno español espera que el despliegue de esta infraestructura en Galicia también impulse la creación y el fortalecimiento de empresas emergentes o ‘startups’, mejore la competitividad de las empresas, atraiga talento y cree empleo gracias al acceso a herramientas de IA avanzadas a disposición de todos los agentes de los sectores vinculados a las ciencias de la vida, como la investigación sanitaria o la biotecnología.

La primera factoría de IA emplazada en España, el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, fue una de las siete primeras aprobadas por la CE el pasado diciembre.

El Gobierno de España, a través de los ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública, y de Ciencia, Innovación y Universidades, impulsó esta «pionera iniciativa» que es, además, «una de las de mayor capacidad de Europa».

Según subrayó el ministerio que dirige López, este centro ya trabaja para democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada de Europa, de manera que puedan aprovechar sus recursos también empresas, pymes y empresas emergentes, y no solo la comunidad investigadora como ocurre en la actualidad.

Esta factoría ha arrancado ya con sus primeros servicios a empresas y, en breve, estará completamente operativa para fortalecer la innovación en IA en España. EFE

