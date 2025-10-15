López Miras afirma que Murcia será «un puntal» de la industria europea de defensa

Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este miércoles que la voluntad de la Unión Europea (UE) de incrementar su gasto en Defensa supone «una oportunidad» para esa comunidad autónoma, que aspira a ser «uno de los puntales de la industria de la defensa europea».

López Miras se pronunció así con motivo del debate celebrado hoy durante la 168 sesión plenaria del Comité de las Regiones de la UE, centrado en las capacidades europeas de defensa en el marco de la estrategia comunitaria para reforzarse militarmente para el horizonte 2030.

El presidente autonómico afirmó que la Unión Europea «ha tomado buena nota» de «la incertidumbre del actual contexto geopolítico», y por eso «ha quintuplicado el presupuesto para Defensa en el próximo marco de financiación plurianual».

«Vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a hacer que Caetra, que la Región de Murcia y específicamente Cartagena sean uno de los puntales en la industria de defensa vinculada a las regiones europeas», dijo el presidente murciano tras el debate, en alusión al proyecto estratégico de la región para posicionar la zona como un referente europeo en la industria de la defensa y la seguridad.

López Miras, quien preside el grupo de trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, expresó su confianza en que las mayores inversiones que prevé la UE también lleguen a «startups, pymes y al ecosistema innovador» de la región.

Sobre el programa Caetra, destacó su potencial para el aprovechamiento de las tecnologías de uso militar para aplicarlas en el ámbito civil, ya que esto «beneficia en el día a día a muchos ciudadanos».

López Miras mantuvo asimismo hoy una reunión en Bruselas con el presidente del Consejo Regional de Häme (Finlandia), Toni Laine, y con diferentes representantes de la región finlandesa, que colabora en el proyecto Caetra.

«Es un territorio que, pese a estar muy lejos de la Región de Murcia, tiene mucha similitud. Están muy involucrados con las Fuerzas Armadas y la industria naval de su país, y están desarrollando un proyecto similar a Caetra que está contando con el apoyo del Gobierno de Finlandia», afirmó el presidente autonómico.

Además de participar en el debate de la sesión plenaria del Comité de Regiones de hoy, López Miras tiene previsto intervenir en una mesa redonda sobre el papel de las regiones para reforzar la industria militar europea a través de las tecnologías de doble uso, celebrada en el marco de la Semana de las Regiones de la UE. EFE

