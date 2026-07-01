López Miras pide a Bruselas acelerar la construcción del Corredor Mediterráneo

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Bruselas, 1 jul (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, destacó este miércoles ante el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, la necesidad de acelerar la construcción del Corredor Mediterráneo, cuyo retraso «lastra» el crecimiento de esa comunidad, según dijo.

«Que no se conecte uno de los lugares de producción y de exportación más importantes de España, como es la región de Murcia, con el centro de Europa a través del Corredor Mediterráneo es algo que nadie entiende por los años de demora y de retraso que tiene y que, desde luego, está lastrando no solo el crecimiento de la región de Murcia, sino de España», señaló el presidente autonómico.

Una conexión ferroviaria que conectase el corredor con el centro de Europa y con el puerto de Cartagena haría que este nodo fuera «la salida de muchísimos productos de Europa, pero también que a través del puerto de Cartagena puedan entrar muchos productos a Europa», destacó en declaraciones a los medios.

López Miras trasladó este mensaje al comisario europeo en un encuentro en el Comité de Regiones de la UE, antes de la sesión plenaria que este organismo celebra entre el miércoles y el jueves.

El presidente murciano también expuso a Tzitzikostas el potencial turístico de la región, que continúa «batiendo récord tras récord en datos turísticos, en alojamientos y en visitas tanto de turistas nacionales como de extranjeros», mientras que el comisario le trasladó su interés por visitar Murcia, según subrayó López Miras.

Además de la necesidad de «acelerar y tener más información sobre cómo van los plazos del Corredor Mediterráneo, el presidente murciano le planteó al comisario «la necesidad de una apuesta por el sector turístico a nivel europeo», y que esta se refleje en el próximo marco financiero plurianual de la UE.

En el marco del pleno del Comité de Regiones, López Miras también participará hoy en un debate sobre pesca y los fondos europeos para esa industria dentro del próximo presupuesto comunitario.

En su intervención, planteará que las últimas decisiones que se han estado tomando desde la Unión Europea «han ido lastrando días de pesca y han ido reduciendo las posibilidades de pesca en toda Europa y, por supuesto, en la región de Murcia».

También destacará la necesidad de asegurar «el relevo generacional» en la pesca, y de contar con suficiente dotación en el marco plurianual de 2028 a 2034 «para garantizar que la pesca es una actividad viable» y compensada debidamente para los pescadores, según dijo. EFE

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