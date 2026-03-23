López Miras pide a UE invertir más en defensa y critica la «dirección contraria» de España

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Bruselas, 23 mar (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, pidió este lunes a la Unión Europea (UE) que dé un «giro» para aumentar su inversión en capacidades de defensa y criticó que España vaya en «dirección contraria» a otros países europeos en esta materia, lo que «debilita» al país en un contexto incierto.

En declaraciones a los medios antes de participar en un foro del Grupo de Trabajo de Defensa del Comité de las Regiones, que él preside, con representantes de la Agencia Europea de Defensa (AED), López Miras señaló que la UE debe «hacerse mayor» en política de defensa y para ello vio «imprescindible» que el bloque comunitario cuente con las regiones, que pueden hacer «de motor, palanca e impulso» de esa industria.

«El objetivo es recabar financiación y transmitir la idea de que hay que dar un giro; si no un giro, sí que hay que reforzar, implementar y avanzar en las capacidades de la Unión Europea», remarcó.

Para ello, el jefe del Ejecutivo murciano reivindicó la necesidad de «generar ecosistemas industriales» de la mano de pymes y startups locales, que esperan contar con «más financiación» de cara al próximo presupuesto comunitario para 2027-2034, y puso de ejemplo el «papel clave» que juega la Región de Murcia, «porque ya se está demostrando» a través del proyecto tecnológico de defensa y seguridad Caetra.

En la reunión celebrada en Bruselas el mandatario autonómico buscó desarrollar nuevas actuaciones conjuntas con la AED, encargada de apoyar proyectos de cooperación en materia de defensa europea.

España, «alejada» de otros países europeos

En un contexto de aumento del gasto en Defensa a nivel comunitario, López Miras subrayó que España va «en una dirección opuesta», lo que «debilita» al país y «sin duda hace que no estemos al nivel de lo que requiere la situación actual».

«A nadie se le escapa que cuando hablamos de las políticas de defensa y sobre todo del presupuesto en materia de defensa, Pedro Sánchez está muy muy alejado de otros líderes europeos», aseguró, poniendo de ejemplo el contraste con el presidente francés, Emmanuel Macron, o el canciller alemán, Friedrich Merz.

Tras el encuentro con la EAD, el presidente regional se reunirá este lunes con su grupo de trabajo del Comité de las Regiones para hablar sobre los desafíos de los territorios en esta materia, después de que el pasado año aprobasen un dictamen pidiendo que en la política de cohesión se tengan en cuenta los objetivos de defensa. EFE

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