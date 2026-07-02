López Miras reclama flexibilidad al BEI y Calviño replica que Murcia no ha pedido fondos

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Bruselas, 2 jul (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó este jueves al Banco Europeo de Inversiones (BEI) «instrumentos financieros flexibles» para hacer frente a la crisis de la vivienda, y la presidenta de la institución, Nadia Calviño, le replicó que al banco no le consta «ninguna solicitud de financiación por parte de la comunidad de Murcia, ni en vivienda ni en ningún otro ámbito».

El cruce se produjo durante un debate sobre la crisis de la vivienda en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas -foro que reúne a los representantes locales y regionales-, los principales socios del BEI en esta materia, ya que la vivienda es competencia nacional, regional y local y el banco actúa como financiador de sus programas.

En su intervención, López Miras pidió al BEI «instrumentos financieros flexibles que puedan adaptarse a las realidades de los distintos territorios» y, antes del debate, responsabilizó ante los medios al Gobierno de Pedro Sánchez de que la vivienda haya pasado «del puesto 16 al primer problema» de los españoles por sus «leyes intervencionistas».

«Hay que simplificar la burocracia, poner más suelo a disposición, más oferta. Hay que establecer nuevas normativas que regulen la vivienda protegida y la vivienda asequible para más familias, sobre todo para los jóvenes», aseveró.

También avanzó que su Ejecutivo aprobará este viernes un decreto-ley de vivienda asequible para ofrecer, sobre todo a los jóvenes, 25.000 viviendas en cinco años.

En su réplica, en español, Calviño subrayó que «hay otras comunidades autónomas que sí están recibiendo financiación del BEI: Cataluña, Valencia, también Andalucía».

Añadió que el banco estaría «encantado» de financiar los proyectos que Murcia «quiera impulsar en este y otros ámbitos» y cifró el apoyo a las regiones españolas en más de 11.000 viviendas asequibles construidas o renovadas.

La presidenta del BEI defendió en el debate que la vivienda asequible «ya no es solo una cuestión social» sino «económica, de competitividad y, en última instancia, de democracia», y recordó que el banco prevé destinar este año 6.000 millones de euros a vivienda, casi el doble que en 2024, con el objetivo de facilitar en torno a un millón de viviendas asequibles y sostenibles en la UE de aquí a 2030.

En el mismo debate, el eurodiputado español Borja Giménez Larraz (PP), ponente de un informe sobre vivienda asequible que aprobó el Parlamento Europeo en marzo, pidió al BEI que deje de centrarse «únicamente en la eficiencia energética» -el enfoque tradicional de sus préstamos al sector- y dé más peso a la dimensión social, y defendió movilizar capital privado porque «el dinero público nunca será suficiente».

Calviño respondió que el foco del banco está «precisamente en la accesibilidad, en la reducción de los precios y de los costes de la vivienda, especialmente pensando en las familias más jóvenes».

El concejal del Ayuntamiento de Valencia Borja Sanjuán (PSPV-PSOE) defendió por su parte que invertir en vivienda asequible es importante, pero que prohibir la especulación inmobiliaria «es un imperativo democrático».

«Vengo de una generación que quiere ser ciudadana y vecina, pero no seguir siendo víctima del mercado», afirmó.

Los precios de la vivienda en España subieron un 12,8 % interanual en el primer trimestre de 2026, uno de los mayores incrementos de la UE, donde la media fue del 5,1 %, según publicó este jueves Eurostat.

Al término de la sesión, tanto Calviño como la presidenta del CdR, la húngara Kata Tüttő, firmaron un memorando de entendimiento para estrechar la cooperación entre ambas instituciones. EFE

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