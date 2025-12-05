López respalda la retirada de España de Eurovisión como herramienta de «presión» a Israel

Bruselas, 5 dic (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, respaldó este viernes la retirada de Radio Televisión Española (RTVE) del Festival de Eurovisión 2026, tras el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la permanencia de Israel, por ser una herramienta de «presión internacional» al gobierno de Benjamín Netanyahu.

«A mí me parece muy bien lo que ha hecho RTVE. Todo lo que sea presión internacional para que el Gobierno de Netanyahu actúe conforme a la legalidad internacional me parece bien», señaló López en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, en Bruselas.

El ministro consideró acertada la postura del organismo público presidido por José Pablo López frente a «lo que en su día era un genocidio y lo que siguen siendo ataques» en la Franja de Gaza.

El secretario general del PSOE de Madrid defendió así la decisión histórica del organismo público, que renuncia al certamen musical por primera vez desde que empezó a participar en 1961.

La retirada de la televisión española se formalizó este jueves después de la reunión de la Asamblea General de la UER celebrada en Ginebra, en la que los miembros de la unión -pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones- aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

Así, el Consejo de Administración de RTVE cumplió el acuerdo que anunció el pasado mes de septiembre por el que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del mismo, igual que hicieron Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como también habían dicho previamente. EFE

