López ve «intolerable» el caso Salazar y evita valorar si debe denunciarse a la Fiscalía

2 minutos

Bruselas, 5 dic (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó este viernes que le parecen «intolerables» las actitudes de supuesto acoso sexual del exasesor del Gobierno y exdirigente socialista Paco Salazar reveladas por eldiario.es, aunque evitó valorar si el partido debe llevar el caso a la Fiscalía.

«No conozco el expediente, no es mi responsabilidad. Yo confío plenamente en quien tiene que hacerlo para tomar las decisiones que tenga que tomar», declaró López en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, en Bruselas, al ser preguntado sobre si el PSOE debe denunciar el caso a la Fiscalía.

El ministro insistió en que los actos de acoso sexual denunciados por dos militantes socialistas contra Salazar son «verdaderamente intolerables» y defendió que el partido cuenta con protocolos específicos para estos casos y que está «absolutamente convencido de que los van a aplicar».

«El Partido Socialista tiene unos protocolos que los tiene que aplicar, que los está aplicando, creo que están dando explicaciones todos los días los responsables del partido de las actuaciones que están llevando a cabo y tengo plena confianza en ellos», subrayó.

«Hay otros partidos que ni siquiera tienen esos protocolos», apostilló.

El secretario general del PSOE de Madrid negó además que el partido haya estado protegiendo al exdirigente socialista durante los últimos cinco meses y, al ser preguntado sobre si Salazar ha seguido asesorando al PSOE durante ese periodo, López subrayó que «no le consta» y que no tiene «ninguna noticia al respecto».

López «confía plenamente» en la actuación de «quienes dirigen el asunto» dentro del partido, que creen que es mejor esperar a ver cómo evoluciona la investigación interna antes de llevarlo a la Fiscalía pese a voces como la de la exvicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, que ha pedido a la formación que ponga este asunto «de manera inmediata» en conocimiento del Ministerio Público. EFE

iba/lzu/mr