La «fintech» argentina Ualá logra 195 millones de dólares en ronda de financiación

1 minuto

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- La empresa de tecnofinanzas argentina Ualá anunció este miércoles que obtuvo 195 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Allianz X, el brazo de inversiones estratégicas del grupo financiero alemán Allianz.

Según precisó Ualá en un comunicado, en la ronda también participaron Stone Ridge Holdings Group, Tencent, Table Holdings, Soros Fund Management y D1 Capital Partners.

Ualá dijo que, con esta nueva inyección de fondos, el valor de la compañía se incrementó a 3.200 millones de dólares.

La empresa, que tiene 11 millones de clientes de su plataforma digital de servicios financieros, dijo que destinará el nuevo capital obtenido a expandir sus negocios en América Latina.

«Nos enorgullece profundizar nuestra alianza con Allianz X, así como con inversores existentes y nuevos. América Latina sigue siendo una de las regiones menos invertidas del mundo y, sin embargo, la demanda de servicios financieros es enorme, con abundante talento y ambición para acompañarla», afirmó Pierpaolo Barbieri, fundador y director ejecutivo de Ualá. EFE

