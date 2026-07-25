La «hora del vermut» se abre tímidamente paso en Asia

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Bangkok, 25 jul (EFE).- En España, un domingo de verano puede empezar alrededor de una mesa con tapas y vasos de vermut con hielo. En Asia, esta bebida se asocia más a la coctelería que a la hora del aperitivo, pero un pequeño local de Bangkok apuesta por abrir camino no solo al producto, sino también al ritual que lo rodea.

Regentada por una barcelonesa, Vermutería La Malifeta (travesura, en catalán) nació de la nostalgia por la «hora del vermut» y por aquellos bares «donde te conocen y saben qué te gusta y qué no», pero también con la intención de acercar a los tailandeses la costumbre de «tomar algo antes de comer».

«Echaba mucho de menos la vermutería en sí, más que la comida: la cultura del vermut, la hora del vermut», explica a EFE la fundadora de este local, Myriam Rueda, sobre los motivos que la llevaron a abrir sus puertas hace cerca de un año y medio en la vibrante calle bangkokiana de Song Wat.

La Malifeta, que Rueda asegura que es la primera vermutería del Sudeste Asiático y una de las pocas que existen en Asia-Pacífico, nació con el propósito de trasladar a Tailandia una costumbre profundamente arraigada en algunos países del sur de Europa, principalmente España, Italia y Francia, pero el ritual no resulta fácil de exportar.

La mayoría de su clientela (un 70 % de la cual es tailandesa, calcula), no acude a media mañana para «tomar un vermut y un par de tapas» antes de seguir con el día, sino que acaban sentándose a comer o cenar.

«Cuando les explico la cultura (…) que nosotros tenemos, tomar el vermut entre las 11.30 y las 14.00 y luego ir a un almuerzo más completo, les sorprende un poco. Lo entienden, les hace mucha gracia (…), pero de momento no lo siguen. Vienen, se toman un vermut y trece tapas y se quedan aquí, no se van a otro sitio», cuenta entre risas.

«Aquí nos adaptamos» también a los gustos locales en torno al vaso, asegura: La Malifeta cuenta con una carta de 16 vermuts, en blancos, rojos y rosados.

«El que más gusta a los tailandeses me atrevería a decir que es el rojo. El primer comentario que hacen es que se parece un poco a la Coca-Cola», dice. Servido con piel de naranja y una aceituna, el catalán Grifoll es el más vendido.

«Cultura del cóctel» frente a «hora del vermut»

«La mayoría de los clientes asocian el vermut al Martini por los cócteles. Casi nadie lo ha probado solo, pero, a la que lo hacen, les encanta», indica Rueda.

«La expansión de la cultura del cóctel» es precisamente «uno de los principales motores» del crecimiento del consumo de vermut en Asia-Pacífico, según un análisis compartido con EFE de la firma especializada en datos e información sobre bebidas alcohólicas IWSR.

El consumo medio anual de vermut en la región se disparó un 21 % interanual en 2025, mientras que por países aumentó un 69 % en China, un 58 % en Singapur, un 53 % en Vietnam y un 19 % en Tailandia, de acuerdo con datos de la consultora.

Este crecimiento, impulsado también «por un cambio hacia ocasiones sociales más informales, parece responder a una tendencia estructural y no a un fenómeno pasajero», asegura la directora global de investigación de la firma, Sarah Campbell.

El mercado más destacado para el vermut en el este de Asia «es, con diferencia, China», donde marcas de Francia e Italia concentran gran parte del crecimiento, aunque ello refleja «capacidad de distribución e inversión, más que un atractivo particular asociado al país de origen».

En este sentido, Rueda, que está fabricando su propio vermut con un productor español afincado en Camboya, aboga por un mayor respaldo institucional a la promoción de esta bebida, al nivel del que reciben el vino o el cava, más reputados internacionalmente. EFE

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(foto)(vídeo)