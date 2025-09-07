La ‘Clipper’ llegará a El Puerto (Cádiz) el martes antes de partir hacia Uruguay

Cádiz, 7 sep (EFE).- La localidad gaditana de El Puerto de Santa María acogerá desde el martes la llegada de las diez embarcaciones participantes en la regata ‘Clipper Round the World Yacht Race’, antes de su partida hacia Uruguay.

El muelle deportivo Puerto Sherry recibirá a esta regata, considerada la competición oceánica más exigente del calendario mundial, por segunda vez en su historia y las embarcaciones permanecerán en El Puerto hasta el domingo 14, informó la organización.

La flota, que salió de Portsmouth el pasado miércoles, ha navegado más de 1.200 millas náuticas hacia la Bahía de Cádiz, enfrentándose a condiciones extremas que han retrasado el cronograma, ya que inicialmente estaba prevista la llegada el pasado viernes.

Durante parada en Puerto Sherry, se ha organizado un programa de actividades con talleres sobre nudos marinos u observación de cetáceos, entre otras propuestas.

El viernes habrá un día de puertas abiertas que permitirá a los aficionados a la vela visitar un barco Clipper 70 en el puerto.

El domingo, la flota tiene previsto dirigirse hacia Punta del Este (Uruguay), jornada en la que coincidirá con el inicio de otra importante regata, la GLOBE 40, que también navegará en aguas de la Bahía de Cádiz. EFE

