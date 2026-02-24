La ‘Junta de la paz’ explora la creación de una moneda estable para Gaza, dice el FT

2 minutos

Londres, 24 feb (EFE).- Los funcionarios que trabajan en la ‘Junta de la Paz’, el grupo encargado de reconstruir Gaza, exploran la creación de una moneda estable para la franja como parte de los esfuerzos para reestructurar la economía del territorio palestino, informa el periódico económico ‘Financial Times’ (FT).

Una moneda estable es un tipo de criptomoneda cuyo valor está vinculado a una divisa convencional, como el dólar.

El FT agrega que las conversaciones sobre la introducción de esta moneda están en una etapa preliminar, pero los funcionarios han abordado el plan ya que la actividad económica colapsó durante la guerra entre Israel y la organización terrorista Hamás.

El Financial afirma que una persona familiarizada con el proyecto indicó que la moneda estable podría estar vinculada al dólar, para que empresas de los países árabes del Golfo ayuden a liderar el esfuerzo.

«Esta no será una ‘Moneda de Gaza’ ni una nueva moneda palestina, sino un medio para que los gazatíes puedan realizar transacciones digitales», declaró una persona al tanto de estas conversaciones.

El proyecto es liderado por Liran Tancman, emprendedor tecnológico israelí y exreservista, quien actualmente trabaja como asesor no remunerado de la ‘Junta de la Paz’ liderada por EE.UU.

En el proyecto también participan funcionarios del nuevo gobierno tecnócrata palestino de la franja, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), compuesto por 14 miembros, y la Oficina del Alto Representante, dirigida por Nickolai Mladenov.

El FT indica que la ‘Junta de la Paz’ y el NCAG decidirán sobre el marco regulatorio y el acceso a la moneda estable, aunque aún no hay nada definitivo. EFE

vg/ja/jgb