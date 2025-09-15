The Swiss voice in the world since 1935

La ‘Pichichi’ Charlyn Corral encabeza triunfo del campeón Pachuca sobre Necaxa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pachuca (México), 14 sep (EFE).- Charlyn Corral, ganadora del premio Pichichi en España en el 2018, se convirtió este domingo en la líder anotadora del Apertura del fútbol mexicano de mujeres, al comandar la victoria de las campeonas Tuzas del Pachuca por 4-0 sobre el Necaxa.

En la undécima jornada Corral marcó un ‘poker’ para guiar al triunfo a las Tuzas, por las que también anotó Myra Delgadillo.

El Pachuca llegó a 26 puntos, para ser segundo de la tabla, dos unidades menos que el líder Tigres UANL. Charlyn suma 14 dianas en el campeonato, tres más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul, segunda máxima artillera con 11 tantos.

La mundialista Corral convirtió el 1-0 al 30, luego de recibir un pase filtrado de Kenti Robles y burlar a la guardameta Jennifer Amaro.

Corral interceptó un balón entre dos defensas al 37, para concretar el 2-0 ante la salida de Amaro y puso una asistencia al 42, con un centro desde la izquierda que en el segundo poste Myra Delgadillo cabeceó para el 3-0.

El espectáculo de Corral continuó al 44, con un remate de frente, luego de ganarle la marca a dos zaguera, que significó el 4-0 y el triplete para la delantera mexicana.

Corral añadió uno más a segunda al 86, al recibir un pase, darse una media vuelta y de zurda mandar un disparo bombeado que entró por el poste derecho de Amaro, para el 5-0 final.

Dos horas antes, el Guadalajara venció por 0-2 al América, con dos goles de Denise Castro para ganar el clásico del fútbol mexicano y agudizar la tendencia a la baja de las Águilas, con dos derrotas y un empate en sus últimas tres salidas

La undécima jornada comenzó el jueves pasado con el empate 1-1 entre el Querétaro y el Puebla.

El viernes, el Monterrey derrotó por 0-1 al Toluca y el Tigres UANL goleó por 5-1 a las Pumas UNAM.

El sábado, el Cruz Azul se impuso 0-2 al Juárez FC y el Tijuana por 0-3 al Mazatlán F.C.

La jornada concluirá este lunes con los duelos San Luis-León y Santos Laguna-Atlas.EFE

rcg/gb/fc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR