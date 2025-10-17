La ‘ruta de la tapa’ española sale de Asunción en su tercera edición en Paraguay

2 minutos

Asunción, 16 oct (EFE).- La ruta dedicada a la tapa, como se conoce al bocado que acompaña en las tardes o noches a una bebida que se disfruta con amigos o familiares, saldrá de Asunción, la capital de Paraguay, en su tercera edición, para llegar a las localidades de San Ignacio (sur) y Ciudad del Este, en la frontera con Brasil.

Así lo dio a conocer el embajador español en Asunción, Javier Parrondo, quien destacó que este evento se extenderá del 23 al 26 de octubre y hace parte de ‘Aires de España’, el programa de actividades culturales, diplomáticas y deportivas diseñado con motivo de la celebración del Día Nacional del país europeo, que tiene lugar cada 12 de octubre.

Esta vez, el menú de bocados se ofrecerá en treinta restaurantes, diez más que el año pasado, y contará, entre otros, con las propuestas gastronómicas de chefs como Javier Roca, José Luis Gómez, Rodolfo Angenscheidt y José Torrijos.

«La tapa es un lenguaje universal. No hay tradición en Paraguay, pero hemos visto que tiene muy buena entrada y que es la mejor forma de conocer la riqueza gastronómica española», dijo a EFE Parrondo.

Los comensales podrán disfrutar de buses gratuitos para llegar a algunos de los restaurantes incluidos en el recorrido, un pasaporte como identificación para presentar en los establecimientos participantes y descuentos.

La cuarta edición de «Aires de España 2025» ha incluido exposiciones de arte, la presentación bilingüe -en español y guaraní- de la obra ‘Platero y yo’, del autor español Juan Ramón Jiménez, y una ceremonia en la que un centenar de ciudadanos paraguayos que adquirieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática juró la Constitución de ese país. EFE

lb/sbb

(foto)