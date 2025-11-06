La ópera de Verona renuncia al barítono ruso Ildar Abdrazakov tildado de ‘putiniano’

2 minutos

Roma, 6 nov (EFE).- La ópera de la ciudad italiana de Verona (norte) ha anunciado este jueves que el barítono ruso Ildar Abdrazakov finalmente no cantará en la obra ‘Don Giovanni’ de Mozart tras las quejas por su proximidad al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

«Ildar Abdrazakov no formará parte de la obra ‘Don Giovanni’ programada en el Teatro Filarmónico de Verona desde el 18 al 25 de enero del 2026», confirmó esta tarde la Fundación Arena de esta ciudad italiana en un escueto comunicado enviado a los medios.

Abdrazakov, reconocido barítono de 49 años, debía cantar en esta obra de Mozart pero su aparición en el cartel había suscitado las quejas de distintas organizaciones por su presunta cercanía a Putin en plena invasión de Ucrania.

En la controversia también ha intervenido la Fundación Anti-Corrupción (ACF) del opositor ruso Alexei Navalny, muerto en febrero de 2024 en un prisión en el Ártico, la cual denunció en su momento que «otro aliado y propagandista de Putin planea actuar en Italia».

«Exigimos al teatro que sustituya al intérprete y establezca un criterio claro: los escenarios europeos no deben servir de plataforma a quienes defienden públicamente la guerra del Kremlin», reclamó ACF en sus redes sociales.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, ha aprobado la decisión del teatro veronés de cancelar la actuación del barítono.

«El arte y la cultura rusa, como las demás, son siempre bienvenidas en Italia cuando representen un instrumento de diálogo y pacificación entre los pueblos, y no cuando hacen de propaganda y se ponen al servicio de un poder despótico que no puede ni debe tener derecho de ciudadanía en el mundo libre», dijo en un comunicado. EFE

gsm/sam/fpa