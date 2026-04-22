La ópera prima de María Martínez Bayona, cuarta película española en Cannes

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París, 22 abr (EFE).- ‘The end of it’, la ópera prima de la española María Martínez Bayona, será la cuarta cinta española en la próxima edición del Festival de Cannes, aunque será proyectada fuera de concurso, anunciaron este miércoles los organizadores.

Se suma a ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar; ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen y con Javier Bardem; y la película ‘La bola negra’ de Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘los Javis’, que sí pelearán por la Palma de Oro.

La cinta de Martínez Bayona figura en la sección paralela ‘Cannes première’ y su presencia fue anunciada en un complemento de la selección del festival, que incluyó a ‘Paper Tiger’, de James Gray, entre las películas a competición. EFE

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