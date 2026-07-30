La última fecha del Intermedio uruguayo tendrá dos finales antes de la final

Compartir

2 minutos

Montevideo, 30 jul (EFE).- La última fecha del Torneo Intermedio uruguayo tendrá en los encuentros Peñarol-Cerro Largo y Montevideo City Torque-Montevideo Wanderers dos finales antes de la final que en los próximos días decidirá al nuevo campeón.

Desde este viernes, estos cuatro equipos saltarán al campo sabiendo que una victoria les permitirá sellar un boleto al duelo por el título. Mientras tanto, en una de las zonas, quienes miran desde abajo esperan un empate que les otorgue una vida extra.

Líder del Grupo A con 13 unidades, el Peñarol recibirá este sábado al Cerro Largo, que ocupa la segunda posición de la clasificación con 11 enteros.

El vencedor accederá a la final, mientras que un empate mantendrá al Aurinegro en lo más alto. Sus más inmediatos perseguidores tienen nueve enteros, por lo que ya no tienen posibilidades de luchar por el título.

En los restantes partidos de esa zona, el Racing recibirá al domingo al Boston River, mientras que ese mismo día se disputará el encuentro Central Español-Liverpool. El lunes, Defensor Sporting y Cerro cerrarán la etapa.

En el Grupo B, Montevideo City Torque y Montevideo Wanderers se medirán este viernes en un encuentro que también enfrentará a los dos que están en lo más alto.

El Bohemio y el Ciudadano tienen 12 puntos cada uno, aunque los dirigidos por Mahías Corujo tienen un mejor saldo de goles a favor y de esa forma se beneficiarían con un empate.

De igual forma, Deportivo Maldonado los sigue con 11 unidades y Nacional con 10, por lo que una igualdad entre los líderes abrirá la posibilidad de que estos dos equipos acaben primeros.

El Deportivo Maldonado recibirá el sábado al Juventud, mismo día en que se jugará el partido Albion-Danubio. Un día después, el Nacional recibirá al Progreso.

– Encuentros de la última fecha del Torneo Intermedio:

Grupo A:

1.08: Peñarol-Cerro Largo.

2.08: Racing-Boston River, Central Español-Liverpool.

3.08: Defensor Sporting-Cerro.

Grupo B:

31.07: Montevideo City Torque-Montevideo Wanderers.

1.08: Albion-Danubio, Deportivo Maldonado-Juventud.

2.08: Nacional-Progreso.

EFE

scr/ism