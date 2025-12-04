La única minera de uranio de China sigue subiendo tras dispararse 280 % en debut bursátil

Shanghái (China), 4 dic (EFE).- La estatal China National Uranium (CNUC), única minera del país asiático autorizada a extraer uranio, seguía registrando hoy subidas incluso después de prácticamente cuadruplicar (+280 %) su valor en su debut este miércoles en la Bolsa de Shenzhen, donde recaudó el equivalente a 628 millones de dólares.

Los títulos de la compañía subían hoy otro 4,46 % pasadas las 10:30 hora local (02:30 GMT), y alcanzaban los 71,02 yuanes (10,05 dólares, 8,62 euros) por unidad, lo cual contrasta con el precio de la oferta inicial, de 17,89 yuanes (2,53 dólares, 2,17 euros).

Si bien las normas del parqué de Shenzhen -centrado generalmente en valores tecnológicos- impiden que los valores fluctúen más de un 10 % al día, esta limitación no aplica en la jornada del debut de una empresa, lo que permitió a CNUC finalizar este miércoles con una capitalización bursátil de unos 19.900 millones de dólares.

La compañía, que posee 19 derechos de minería y otros seis de exploración, indicó que lo recaudado con su salida a bolsa serviría para aumentar su inversión en el sector chino del uranio y en las iniciativas para lograr autosuficiencia en la explotación de ese mineral, empleado como combustible en las centrales nucleares.

El interés por la salida a bolsa de CNUC viene principalmente de la decidida apuesta de Pekín por la energía atómica: actualmente, China tiene el mayor número de reactores del mundo, sumando los operativos y aquellos en construcción, y se espera que supere a EE. UU. y Francia como mayor generador de este tipo de energía hacia 2030.

Sin embargo, según recuerda Bloomberg, el suministro de combustible a nivel nacional no cubre las necesidades de China, que se ha visto obligada a tirar de importaciones para cubrir más del 70 % de su demanda.

CNUC, controlada por la estatal China National Nuclear Corporation, también explota otros minerales clave para la fabricación de chips como el molibdeno o los cloruros de tierras raras, y en 2019 se hizo con más de dos tercios de la sexta mina de uranio más grande del mundo, situada en Namibia. EFE

