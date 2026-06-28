La 12ª edición del Rock in Rio Lisboa será los días 17, 18, 24 y 25 de junio de 2028

Compartir

2 minutos

Lisboa, 28 jun (EFE).- El festival Rock in Rio Lisboa, que este domingo concluye cuatro días de conciertos marcados por las actuaciones de Rod Stewart, Katy Perry y Linkin Park, celebrará su 12ª edición los días 17, 18, 24 y 25 de junio de 2028.

El anuncio fue realizado hoy por sus organizadores en un comunicado en el que explicaron que la próxima edición volverá a ser celebrada en el Parque Tejo/Papa Francisco, en el norte de la capital portuguesa y colindante con la vecina Loures.

Asimismo, informaron de que en esta edición, «la mayor» hasta la fecha por su oferta musical y de infraestructuras, han reunido a cerca de 330.000 visitantes provenientes de 127 países.

La vicepresidenta del Rock in Rio Lisboa, Roberta Medina, destacó en la nota el atractivo del cartel de este año, que ha incluido a artistas como Rod Stewart, Cindy Lauper, Katy Perry, Charlie Puth, Linkin Park, 21 Savage, Cypress Hill, Kaiser Chiefs, Lola Índigo y Bebe Rexha.

«Recibir a visitantes de 127 países, acoger algunos de los mayores artistas del mundo y generar momentos que son vistos y compartidos a escala global demuestra esa relevancia», dijo Medina, que aseguró que con este evento contribuyen a «posicionar a Portugal entre los grandes destinos mundiales de cultura, turismo y entretenimiento».

Una de las novedades de esta edición fue un espectáculo aéreo con cinco aviones Yak-52, pilotados por el equipo luso-español Yakstars, que sobrevolaron Lisboa en un ballet acrobático sincronizado con una banda sonora original en los cuatro días de duración de esta 11ª edición.

«Miles de personas vistieron los colores nacionales para vivir el Momento Fuerza Portugal en un momento de unión, emoción y celebración colectiva», resaltaron en el comunicado.

Citando datos de una encuesta realizada por Markefest, elaborada durante el primer fin de semana del festival, informaron de que los visitantes dieron al Rock in Rio Lisboa una clasificación global de ocho sobre diez. EFE

cch/jlp