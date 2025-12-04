La abogada Ruth López, critica de Bukele, cumple 200 días encarcelada en El Salvador

San Salvador, 4 dic (EFE).- La abogada salvadoreña Ruth López, defensora de derechos humanos y critica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cumple este jueves 200 días encarcelada y en «total incomunicación», según denuncian su familia y organizaciones no gubernamentales.

López fue detenida el 18 de mayo pasado bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

La detención de López, que ha participado desde la ONG Cristosal en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno salvadoreño, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron su detención como un acto de represión contra las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

De peculado a enriquecimiento

La Fiscalía General de la República cambió el cargo imputado a López, que inicialmente era peculado, a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal y su proceso está en total reserva.

La acusación formal fue presentada el 2 de junio, más de 15 días después de su detención, en un acto en el que los periodistas fueron desalojados de la sede judicial, de acuerdo con medios locales.

En junio pasado, la abogada afrontó la audiencia inicial del proceso y un juzgado de Paz dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción con un período de seis meses.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

De acuerdo con Noah Bullock, director de la reconocida organización Cristosal, Ruth López lideró procesos de investigación de «más de 15 casos de corrupción del actual Gobierno y ha presentado denuncias a la Fiscalía de casos sólidos de gran corrupción y estas denuncias han sido ignoradas».

Reconocimientos

En diciembre de 2024, fue incluida en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

López ha sido reconocida con al menos cuatro premios internacionales, tres de ellos otorgados en 2025, uno de ellos el Premio por el Derecho a Defender Derechos otorgado por la organización salvadoreña Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la Embajada de Francia en El Salvador, la Fundación Acceso -una organización de derechos humanos en Centroamérica-, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Protection International (Protección Internacional). EFE

