La abogada Ruth López cumple 400 días detenida en El Salvador y a la espera de audiencia

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San Salvador, 22 jun (EFE).- La abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, detenida desde el 18 de mayo de 2025 y procesada por el delito de enriquecimiento ilícito, cumple este lunes 400 días encarcelada en El Salvador y a la espera de la segunda audiencia del proceso penal en su contra, sin que hasta el momento se conozca la fecha en que se desarrollará.

«400 días como presa política del régimen salvadoreño por denunciar la corrupción», publicó en X la reconocida organización Cristosal, a la que López pertenecía y se desempeñaba como jefa del área anticorrupción.

López enfrentó en junio de 2025 la audiencia inicial del proceso y un juzgado de Paz dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción -investigación- con un período de 6 meses, que concluyó el 4 de diciembre de 2025, por lo que la Fiscalía General solicitó ampliar el plazo 6 meses más.

El proceso penal fue declarado por el tribunal de justicia que conoce el caso bajo reserva total, por lo que no se conoce detalles del mismo y la abogada se encuentra a la espera de la audiencia de instrucción que tendría que ser programada para este junio, según señaló a EFE Claudia López, hermana de Ruth.

La hermana de la abogada reiteró, en una declaración compartida a EFE por Cristosal, que «como familia aún no tenemos ninguna información acerca del proceso» y recordó que la defensora ha pedido un juicio público y justo, sin embargo «en el transcurso de este mes se debería realizar la audiencia de Ruth y esa audiencia, hasta la fecha no ha sido fijada».

«No tenemos como familia, por la reserva que tiene el caso, conocimiento en qué momento se va a realizar», dijo.

López, también defensora de derechos humanos, fue detenida bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

Exigen conocer estado de salud

Exigió al Estado salvadoreño que se revele cuál es el estado de salud de la abogada, quien según su hermana, tuvo una intervención médica hace 38 días y «nosotros, como familia, nos dinos cuenta por medios de comunicación porque no fuimos informados previamente».

«Exigimos, como familia, que nos revelen cuál es la condición actual del estado de salud de Ruth, sus resultados médicos, tenemos el derecho de saber, tenemos el derecho de ser informados para, como familia, tomemos las medidas necesarias», expresó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en septiembre del año pasado medidas cautelares a favor de Ruth López porque, según explicó en un comunicado, enfrenta un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

La Comisión pidió, entre las medidas, el cese de la situación de «incomunicación prolongada» de Ruth para garantizar «el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos», a lo que, según su hermana, no se ha dado cumplimiento.

«Las medidas de la CIDH no se han cumplido a cabalidad, y Ruth ha pasado la mayor parte de su detención incomunicada», aseguró su hermana. EFE

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