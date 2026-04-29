La Academia de Hollywood reconoce 15 avances técnicos que transforman el cine

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- La Academia de Hollywood entregó este martes sus premios Científicos y Técnicos, en una ceremonia en la que reconoció 15 avances que han contribuido de forma significativa y duradera al desarrollo de la industria cinematográfica.

«Todos los que están en esta sala saben que la magia del cine no es realmente magia: es ciencia, el resultado de mucha experimentación (…) La tecnología es la base que convierte la imaginación en realidad», aseguró Darin Grant, copresidente del Comité Ejecutivo de los Premios Científicos y Técnicos.

Durante la ceremonia, celebrada en el Museo de la Academia de Los Ángeles y presentada por Sofia Carson, se otorgaron 27 galardones a profesionales cuyas innovaciones abarcan desde los efectos especiales hasta avances en animación, sonido y efectos visuales.

La institución que también otorga los Óscar reconoció a Brent Bell, Josef Köhler e Ian Medwell por el desarrollo de dispositivos pirotécnicos sin plomo utilizados para simular impactos de bala, una innovación que mejora la seguridad y reduce el impacto ambiental en las grabaciones.

En el ámbito de los efectos visuales, la Academia premió a Andrea Weidlich y Luca Fascione por sus aportaciones al desarrollo de sistemas de materiales por capas, que han elevado el realismo en la creación digital de imágenes.

También fueron distinguidos Vincent Dedun, Emmanuel Turquin y Jonathan Moulin por la herramienta Lama, que ha sido utilizada en cintas como ‘Aladdin’, así como Josh Bainbridge y Nathan Walster por sistemas de sombreado utilizados en grandes producciones, como ‘F1’ o ‘Paddington’.

La Academia valoró herramientas que han ampliado las posibilidades creativas en la animación, como las desarrolladas por equipos de Sony Pictures Imageworks y DreamWorks Animation, con las que se han realizado películas como ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ (Sony) o ‘Puss in Boots: The Last Wish’ (Dreamworks).

Además, premió avances en la restauración y edición de sonido, con trabajos de Benjamin Graf, John Ellwood, Jeff Bloom, Marc Joel Specter y Justin Webster.

El investigador de computación gráfica Paul Debevec, por su parte, fue reconocido como pionero por su trabajo en iluminación basada en imágenes de alto rango dinámico (HDR), una técnica que ha mejorado notablemente el realismo en el cine contemporáneo. Técnicas basadas en el trabajo de Debevec han sido utilizadas en películas como ‘Matrix’ o ‘Spider-Man 2’.

Asimismo, el premio Científico y de Ingeniería fue otorgado a Jamie Caliri y Dyami Caliri por el desarrollo de Dragonframe, un software que ha transformado la animación stop-motion al facilitar procesos más precisos y eficientes, que se ha utilizado en cintas como ‘Frankenweenie’ o ‘The Little Prince’. EFE

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