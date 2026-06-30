La Academia Latina de la Grabación distingue a Alaska, Lila Downs y Pancho Céspedes

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Miami (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Alaska, la mexicana Lila Downs o el cubano Pancho Céspedes, recibirán el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación, que también recogerán la brasileña Daniela Mercury y el dominicano Chichí Peralta.

Además, el compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo.

Estos reconocimientos a su aportación a la música latina, anunciados este martes por la Academia Latina de la Grabación, serán entregados el 9 de noviembre durante la ceremonia de los Premios Especiales de la 27 Semana Anual del Latin Grammy, que se celebrará en Las Vegas.

«Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical», afirmó en un comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia.

Alaska, nacida en Ciudad de México y radicada en España, es una de las pioneras del pop electrónico en español y tiene una larga trayectoria que comenzó con el grupo Kaka de Luxe y continuó con Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama y Fangoria

El pop electrónico de melodías majestuosas y letras contestatarias encontró en Alaska a una de sus pioneras más influyentes, destacó la academia.

La mexicana Lila Downs, ganadora de seis Latin Grammy y un Grammy, es conocida por fusionar las raíces indígenas de su país con géneros como el jazz, la cumbia y el bolero.

Es una de las representantes más trascendentales de la cultura mexicana y ha pasado los últimos treinta años explorando el fecundo puente creativo en el que se cruzan las raíces de su identidad, al ser hija de una madre mixteca y un padre estadounidense.

En cuanto al cubano Francisco Céspedes, establecido en México, la academia señala que es una de las voces más consolidadas de la canción romántica, especialmente por el éxito de ‘Vida loca’, y también ha compuesto para artistas como Luis Miguel.

La brasileña Daniela Mercury está considerada una de las principales impulsoras del axé y ha vendido más de 20 millones de discos a lo largo de su carrera, mientras el dominicano Chichí Peralta, ganador de un Latin Grammy, ha destacado por mezclar ritmos caribeños con sonidos contemporáneos.

Por su parte, el panameño Omar Alfanno es autor de clásicos como ‘El gran varón’, ‘A puro dolor’ y ‘Amores como el nuestro’, interpretados por cientos de artistas de la música latina.

La academia explicó que el Premio a la Excelencia Musical distingue a intérpretes por sus contribuciones artísticas a la música latina a lo largo de sus carreras, mientras que el Premio del Consejo Directivo reconoce a personas cuyas aportaciones han sido fundamentales para el desarrollo de esta. EFE

ims/agf