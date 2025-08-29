La Academia Latina organiza un espectáculo en España con una selección de música andaluza

Sevilla (España), 29 ago (EFE).- La Academia Latina de Grabación, que organiza los premios Grammy Latinos, ha programado para el próximo 10 de septiembre en la ciudad española de Sevilla (sur) un espectáculo con artistas andaluces e internacionales que homenajearán a las grandes figuras de la música de Andalucía.

Los españoles Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Yerai Cortés, Leiva o Estopa, junto al colombiano Camilo, las venezolanas Evaluna y Joaquina o el argentino Alejandro Lerner, entre otros artistas, compondrán el cartel de este espectáculo con el que la Academia Latina de Grabación refuerza sus lazos con Andalucía.

Los Premios Latin Grammy 2023 se entregaron en Sevilla en noviembre de ese año y fue el primer evento de la Academia Latina de la Grabación realizado fuera de Estados Unidos.

El espectáculo anunciado para septiembre de este año «rendirá homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, voces inmortales y artistas únicos que reflejan la vasta riqueza de talento musical de la región: leyendas, íconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro», según un comunicado de la Academia Latina de Grabación.

Bajo el epígrafe genérico de «La Música de Andalucía», la cita pretende destacar «la diversidad de géneros que florecen en Andalucía, desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más modernas de la música latina» con «un recorrido que abarca siglos de creatividad e innovación, el espectáculo reconocerá la influencia perdurable de la región en la música global».

Según los promotores, los fondos recaudados con el espectáculo se destinarán al desarrollo musical de esa región del sur de España. EFE

