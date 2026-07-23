La aclamada ‘The Morning Show’ finalizará con la quinta temporada en 2027

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- La aclamada serie de Apple TV ‘The Morning Show’, protagonizada y producida por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, regresará en 2027 con una quinta temporada que pondrá fin al proyecto, informó este jueves la plataforma.

La quinta y última temporada de esta serie, que se encuentra actualmente en producción, contará además con un elenco estelar con el que poner el broche de oro a una de las primeras series originales de la plataforma.

«Esta serie que marcó un hito cultural fue uno de los títulos originales insignia con los que debutó el galardonado servicio de contenido en línea o ‘streaming’ de Apple TV en 2019», indicó ésta en un comunicado.

Con Aniston y Whiterspoon como protagonistas de esta comedia, que explora el acoso sexual laboral, el poder en los medios y la ética periodística tras el despido de un famoso presentador, el elenco principal incluye al dos veces ganador del Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Néstor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie y el ganador del Emmy Jon Hamm.

La quinta temporada sumará además a Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan, entre otros.

«Desde el principio, Apple respaldó nuestra visión de ‘The Morning Show’, y nos sentimos muy afortunadas de haber tenido la oportunidad de contar historias que reflejan lo que ocurre en el mundo que nos rodea, con un toque de humor negro», dijo en el escrito Aniston.

‘The Morning Show’ se ha alzado desde su estreno en noviembre de 2019 con 4 premios Emmy y ha estado nominada hasta en 28 ocasiones en los galardones más prestigiosos de la televisión estadounidense. EFE

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