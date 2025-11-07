La actividad de la construcción en Argentina avanza 0,9 % en septiembre

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina aumentó en septiembre pasado un 0,9 % con respecto a agosto último tras haber crecido apenas un 0,5 % en el octavo mes del año, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el noveno mes de 2025 un avance del 6,8 % en comparación con igual mes del año anterior, su octava subida consecutiva.

En los primeros nueve meses del año, la actividad de la construcción acumuló una subida del 7,8 %.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 3,3 % interanual en agosto último, hasta los 386.471.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en agosto una subida del 1,5 % con respecto al mismo mes del año anterior.

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública.

La actividad de la construcción se hundió el año pasado un 27,4 %, su peor desempeño desde 2002, tras haber caído un 3 % en 2023. EFE

