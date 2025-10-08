La actividad de la construcción en Argentina avanza apenas 0,5 % en agosto

The Swiss voice in the world since 1935
Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina aumentó en agosto pasado apenas el 0,5 % con respecto a julio último, tras haber caído el 1,9 % en el séptimo mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el octavo mes de 2025 un avance de tan solo el 0,4 % en comparación con igual mes del año anterior, su séptima subida consecutiva, aunque con una marcada desaceleración en el ritmo de expansión. EFE

