La actividad de la construcción en Argentina cae 4,1 % en noviembre de 2025

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina cayó en noviembre pasado un 4,1 % con respecto a octubre último, tras haberse contraído el 0,7 % en el décimo mes de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el undécimo mes de 2025 un descenso del 4,7 % en comparación con igual mes de 2024, lo que implicó un quiebre tras nueve meses consecutivos de crecimiento.

Entre enero y noviembre de 2025, la actividad de la construcción acumuló una subida del 6,6 %.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 3,5 % interanual en octubre último, hasta los 392.130.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en octubre una subida del 4,1 % con respecto al mismo mes del 2024.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en noviembre una caída del 7,11 % con respecto a octubre último y un retroceso del 5,5 % en términos interanuales.

«En la segunda parte del 2025 la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso», indicó Construya en un informe.

Pero, según la entidad privada, «en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras».

De acuerdo a un informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico de las Bolsas de Comercio de las ciudades de Rosario y Santa Fe, en 2025 se estableció «un escenario de estancamiento en el sector», aunque con mejores niveles de actividad que en 2024.

En aquel año la actividad de la construcción se hundió un 27,4 %, severamente afectada por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública.

Según el informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico, «como señales positivas» en 2025 se ha advertido «un leve incremento en el empleo del sector (aunque desde niveles históricamente bajos) y una evolución positiva de las autorizaciones de obra en los principales centros urbanos del país». EFE

