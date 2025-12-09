La actividad de la construcción en Argentina cae el 0,5 % en octubre

1 minuto

Buenos Aires, 9 dic (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina cayó en octubre pasado un 0,5 % con respecto a septiembre tras haber crecido un 0,9 % en el noveno mes del año, informaron este martes fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el décimo mes de 2025 un avance del 8 % en comparación con igual mes del año anterior, su novena subida consecutiva.

En los primeros diez meses del año, la actividad de la construcción acumuló una subida del 7,9 %.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 3,3 % interanual en septiembre, hasta los 389.430.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en septiembre una subida del 6 % con respecto al mismo mes del año anterior.

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública.

La actividad de la construcción se hundió el año pasado un 27,4 %, su peor desempeño desde 2002, tras haber caído un 3 % en 2023. EFE

pd/sbb