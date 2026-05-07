La actividad de la construcción en Argentina sube en marzo un 4,7 %

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina subió en marzo pasado el 4,7 % con respecto a febrero último, tras haberse contraído un 1,2 % en el segundo mes del año, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en marzo un salto del 12,7 % en comparación con igual mes de 2025, también después de un mes en retroceso.

En el primer trimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 3,9 %. EFE

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