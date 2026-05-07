La actividad de la construcción en Argentina sube en marzo un 4,7 %

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina subió en marzo pasado el 4,7 % con respecto a febrero último, tras haberse contraído un 1,2 % en el segundo mes del año, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en marzo un salto del 12,7 % en comparación con igual mes de 2025, también después de un mes en retroceso.

En el primer trimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 3,9 %.

De acuerdo al informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 1,1 % interanual en febrero último, hasta los 378.687.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en febrero una caída del 5,3 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en marzo una subida del 1,3 % con respecto a febrero último y una mejora del 11,1 % en términos interanuales.

«Los despachos de insumos para la construcción residencial muestran una leve recuperación en el inicio del año, aunque todavía se ubican un 25 % por debajo de los niveles de los períodos más dinámicos», indicó Construya en un informe.

La entidad señaló que «hacia adelante, si se consolida la normalización macroeconómica», se espera «una mejora gradual de la demanda durante 2026».

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024. EFE

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