La actividad de la construcción en Argentina sube en mayo de 2026 un 6,3 %

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina subió en mayo pasado el 6,3 % con respecto a abril último, tras haber caído un 3,5 % en el cuarto mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en dicho mes una recuperación del 4,1 % en comparación con igual periodo de 2025, también después de un mes en retroceso.

En los primeros cinco meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 2,5 %. EFE

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