La actividad de la construcción en Argentina sube en mayo de 2026 un 6,3 %

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina subió en mayo pasado el 6,3 % con respecto a abril último, tras haber caído un 3,5 % en el cuarto mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en dicho mes una recuperación del 4,1 % en comparación con igual periodo de 2025, también después de un mes en retroceso.

En los primeros cinco meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 2,5 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 1,2 % interanual en abril último, hasta los 379.459.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en abril una subida del 16,6 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en mayo una subida del 1,94 % con respecto a abril último y una mejora del 1,5 % en términos interanuales.

«De forma muy gradual, en los últimos cuatro meses observamos una ligera recuperación de los despachos al canal comercial», indicó Construya en un informe.

La entidad señaló que considera que «esta tendencia positiva se irá consolidando en la medida que se sostenga la estabilidad macroeconómica» de Argentina.

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024. EFE

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