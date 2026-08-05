La actividad del volcán de Fuego en Guatemala se reduce en las últimas horas

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Ciudad de Guatemala, 5 ago (EFE).- La actividad del volcán de Fuego en Guatemala, situado a unos 50 kilómetros de la capital del país, se ha reducido de manera «progresiva» en las últimas horas después de varios días de un intenso período de erupciones, informó este miércoles el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología (Insivumeh).

En su informe más reciente, el organismo científico indicó que se espera que la actividad eruptiva siga descendiendo «gradualmente en las siguientes horas» hasta que el volcán recupere la normalidad, aunque recalcó que existe una inminente amenaza de lahares (mezcla de sedimento y agua que fluye desde la ladera de un volcán) por el paso de una onda tropical que generará lluvias en la región.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urizar, dijo este miércoles que las alertas en los departamentos (provincias) de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, situados en la zona de influencia del volcán, se mantienen vigentes.

Urizar aseguró a los periodistas que algunas de las casi 1.700 personas evacuadas han regresado de forma voluntaria a sus hogares.

La erupción del volcán empezó el 2 de agosto y dejó a aproximadamente 29.000 personas afectadas en 18 comunidades que habitan las faldas del coloso y sus alrededores, quienes sufrieron la caída de ceniza en sus hogares.

Según las autoridades, casi 1.700 personas fueron evacuadas debido a los riesgos asociados a las fuertes explosiones que registró el volcán, que no han causado víctimas o daños materiales hasta el momento.

La última erupción significativa del volcán se registró el 9 de marzo de 2025 y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales. EFE.

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