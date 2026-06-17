La actividad económica brasileña creció un 0,51 % en abril tras retroceder en marzo

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Río de Janeiro, 17 jun (EFE).- La actividad económica de Brasil avanzó un 0,51 % en abril con respecto a marzo, con lo que se recuperó tras haber retrocedido un 0,18 % el mes anterior, informó este miércoles el Banco Central.

El índice de actividad económica (IBC-Br), considerado como una medición previa del producto interior bruto (PIB) de Brasil, acumuló un crecimiento del 1,2 % en los últimos tres meses hasta abril, con lo que mostró que la mayor economía de América Latina continúa expandiéndose pese a la coyuntura contraria y a las previsiones de desaceleración.

El crecimiento económico en abril fue impulsado por la expansión de los sectores industrial y servicios, con avances del 0,4 % y del 0,3 % respectivamente frente a marzo, ya que el agropecuario se mantuvo estancado.

La recuperación de la actividad en abril sorprendió debido a que tanto el Gobierno como los economistas prevén para este año una desaceleración de la economía brasileña como consecuencia de los elevados intereses, la inflación por encima de la meta y la crisis externa provocada por el conflicto en Oriente Medio.

Según el Banco Central, la actividad económica acumuló una expansión del 1,6 % en los últimos doce meses hasta abril, un avance a un ritmo inferior que en los meses anteriores y lo que confirma la previsión de los economistas de que el país puede sufrir en 2026 una desaceleración por segundo año consecutivo.

Brasil creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y para este año el Banco Central estima un crecimiento de alrededor del 1,6 %.

Según los datos oficiales, el PIB de Brasil creció un 1,1 % en el primer trimestre de este año frente a los tres meses anteriores y acumuló una expansión del 2,0 % en los últimos doce meses hasta marzo. EFE

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