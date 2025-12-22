La actividad económica de Argentina cae el 0,4 % intermensual en octubre

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en octubre pasado una caída del 0,4 % en comparación con septiembre último, con lo que frena un ciclo de tres meses de desempeño levemente positivo, informaron este martes fuentes oficiales.

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), muestra además un avance del 3,2 % en comparación con octubre de 2024, la decimotercera subida interanual consecutiva.

En el onceavo mes del año en curso los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de relativa estabilidad de precios, que en octubre registraron un alza del 2,5 % con respecto a octubre y una desaceleración del 27,9 % en términos interanuales.

Sin embargo, la demanda en diversos sectores volvió a mostrar la tendencia de los meses previos, marcada por signos de debilidad, en un contexto de alteración heredada por la fuerte incertidumbre que generaron los previos a los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el oficialismo obtuvo una amplia victoria que sin embargo no se manifestó hasta ahora en la economía.

Tras tres meses consecutivos de crecimiento, la expansión de la economía se retrotrajo en 0,4 % con respecto a septiembre.

De acuerdo con el informe difundido este lunes, trece de un total de dieciséis sectores que aportan a la medición lograron en octubre un avance en términos interanuales, entre ellos, la pesca (91,4 %), la actividad financiera (22,8 %) y la minería (8,1 %).

Pero tres sectores clave de la economía argentina tuvieron un desempeño pobre: la industria manufacturera, que bajó un 2,7 %, la hotelería, que cayó el 1 %, y la administración pública, que disminuyó 0,8 %.

De acuerdo con los datos del instituto de estadística, la actividad económica acumuló en los primeros diez meses del año un avance del 5,2 %.

En 2024, en el contexto del severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, el PIB de Argentina se contrajo el 1,7 %, su peor desempeño desde 2020, cuando la actividad se había desplomado el 9,9 % en medio de la pandemia de la covid-19. EFE

