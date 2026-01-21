La actividad económica de Argentina cae un 0,3 % intermensual en noviembre de 2025

Buenos Aires, 21 ene (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en noviembre de 2025 un caída del 0,3 % en comparación con octubre último, en lo que marcó el segundo mes consecutivo de desempeño negativo tras dos meses de crecimiento, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), muestra además un retroceso del 0,3 % en comparación con noviembre de 2024, poniendo así fin a trece meses de subida interanual consecutiva. EFE

