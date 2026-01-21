La actividad económica de Argentina cae un 0,3 % intermensual en noviembre de 2025

2 minutos

Buenos Aires, 21 ene (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en noviembre de 2025 un caída del 0,3 % en comparación con octubre último, en lo que marcó el segundo mes consecutivo de desempeño negativo tras dos meses de crecimiento, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), muestra además un retroceso del 0,3 % en comparación con noviembre de 2024, poniendo así fin a trece meses de subida interanual consecutiva.

En el undécimo mes del año pasado los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de relativa estabilidad de precios, que en noviembre registraron un alza del 2,5 % con respecto a octubre y un aumento del 31,3 % en términos interanuales.

De acuerdo con el informe difundido este miércoles, once de un total de dieciséis sectores que aportan a la medición lograron en noviembre un avance en términos interanuales, entre ellos, la actividad financiera (13,9 %), la agricultura (10,5 %) y la minería (7 %).

Cinco sectores tuvieron un desempeño negativo, liderados la pesca, que cayó un 25 %, y la industria manufacturera, que cayó un 8,2 %.

También cayeron el comercio (6,4 %), la construcción (2,3 %) y la administración pública (0,6 %).

El informe no incluye datos sobre el desempeño intermensual de cada sector, pero, de acuerdo con datos del Indec difundidos días atrás, la actividad industrial registró en noviembre un descenso del 0,6 % en comparación con octubre, mientras que la construcción cayó un 4,1 %.

De acuerdo con los datos del instituto de estadística, la actividad económica acumuló en los primeros once meses del año un avance del 4,5 %.

En 2024, en el contexto del severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, el PIB de Argentina se contrajo el 1,7 %, su peor desempeño desde 2020, cuando la actividad se había desplomado el 9,9 % en medio de la pandemia de la covid-19. EFE

pd/eav