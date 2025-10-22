La actividad económica de Argentina crece apenas un 0,3 % intermensual en agosto

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en agosto pasado un crecimiento de apenas el 0,3 % en comparación con julio último, tras tres meses consecutivos en contracción, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, además, un avance del 2,4 % en comparación con agosto de 2024, la undécima subida interanual consecutiva. EFE

