La actividad económica de Argentina crece el 0,5 % intermensual en septiembre

1 minuto

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en septiembre pasado un alza del 0,5 % en comparación con agosto último, con lo que encadenó tres meses de desempeño levemente positivo, informaron este martes fuentes oficiales.

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra además un avance del 5 % en comparación con septiembre de 2024, la duodécima subida interanual consecutiva. EFE

