La actividad económica de Argentina crece el 3,5 % intermensual en marzo

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Buenos Aires, 21 may (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en marzo pasado un alza del 3,5 % en comparación con febrero último, tras dos meses en caída, informaron este jueves fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB) en el país suramericano, muestra, además, una subida del 5,5 % en comparación con marzo de 2025.

En el primer trimestre del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %.

«La economía rebotó con fuerza. Febrero fue el valle del ciclo. La actividad creció 5,5 % interanual y 3,5 % en la medición desestacionalizada respecto a febrero, el mayor salto mensual en mucho tiempo», destacó Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

De acuerdo con los datos del Indec, catorce de los quince sectores que aportan a la medición lograron en marzo un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la pesca (+30,9 %), la agricultura (+17,9 %), minería e hidrocarburos (+16,3 %), la actividad financiera (+8,8 %) y la construcción (+7,6 %).

La industria, un sector clave de la economía argentina, logró crecer el 4,6 % interanual, mientras que el comercio avanzó el 2,2 %.

El informe difundido este jueves no da detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales.

«Eso es muy distinto al patrón de los meses anteriores, donde la economía mostraba una marcada heterogeneidad con minería y agro empujando y la industria y el comercio cayendo», observó Cachanosky.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 2,8 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025. EFE

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