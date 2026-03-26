La actividad económica de Argentina crece un 0,4 % intermensual en enero

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Buenos Aires, 26 mar (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en enero pasado un crecimiento del 0,4 % en comparación con diciembre último, con lo que encadenó dos meses de variaciones positivas, informaron este jueves fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, además, un avance del 1,9 % en comparación con enero de 2025, la segunda subida interanual consecutiva. EFE

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