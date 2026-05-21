La actividad económica de Argentina crece un 3,5 % intermensual en marzo

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Buenos Aires, 21 may (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en marzo pasado un alza del 3,5 % en comparación con febrero último tras dos meses en caída, informaron este jueves fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, además, una subida del 5,5 % en comparación con marzo de 2025.

En el primer trimestre del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %. EFE

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